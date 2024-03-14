Он надеется, что переданные боеприпасы смогут изменить ситуацию на поле боя. Об этом Дуда заявил во время совместного брифинга с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Путина надо остановить в Украине

По словам Дуды, он убеждает партнеров отправлять Украине еще больше оружия. По его мнению, украинская армия может уничтожить российскую армию остановить врага, если союзники обеспечат ее современной военной техникой.

Президент Польши надеется, что Конгресс США проголосует за помощь для Украины в ближайшее время и поддержка со стороны США будет продолжена.

Дуда отметил, что Польша присоединилась к инициативе Чехии закупить снаряды за пределами ЕС для Украины.

Мы надеемся, что эти крупные поставки боеприпасов, которые поступят в Украину в ближайшее время, помогут подготовить оборону против любых дальнейших попыток России пойти в наступление,

– сказал он.

Польский президент утверждает, что Путина надо остановить в Украине, чтобы у России больше не было соблазна забирать земли других стран.

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