Президент Польши нарвался на критику из-за поездки на лыжные соревнования в разгар пандемии
Президент Польши Анджей Дуда в разгар пандемии коронавируса посетил горнолыжный курорт Закопане. Оппозиционные политики раскритиковали поездку главы государства, потому что считают ее неуместной.
Источник:Onet
В течение последних недель в стране фиксируют значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. 5 марта показатели COVID-19 впервые с конца осени приблизились к 16 тысячам больных.
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Дуда регулярно ездит в Закопане
На популярный горнолыжный курорт Закопане Анджей Дуда поехал для участия в благотворительном марафоне.
Стоит отметить, что он регулярно делает это на протяжении уже многих лет.
Оппозиция раскритиковала Дуду
Оппозиционные политики подняли критику в адрес главы государства. Они считают, что действия Анджея Дуды по меньшей мере неуместны.
Ведь именно сейчас Польша активно борется с третьей волной коронавируса.
Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко
- По состоянию на 5 марта 2021 года в Польше коронавирусом заболели 1 миллион 766 тысяч граждан.
- Выздоровели от инфекции 1 миллион 459 тысяч пациентов. Умерли от осложнений COVID-19 почти 50 тысяч человек.
- За минувшие сутки, 4 марта, коронавирус обнаружили у 15 929 человек.
- Адам Недзельский 19 февраля заявил, что в Польше началась третья волна COVID-19.
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