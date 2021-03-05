Президент Польши Анджей Дуда в разгар пандемии коронавируса посетил горнолыжный курорт Закопане. Оппозиционные политики раскритиковали поездку главы государства, потому что считают ее неуместной.

В течение последних недель в стране фиксируют значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. 5 марта показатели COVID-19 впервые с конца осени приблизились к 16 тысячам больных.

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Дуда регулярно ездит в Закопане

На популярный горнолыжный курорт Закопане Анджей Дуда поехал для участия в благотворительном марафоне.

Стоит отметить, что он регулярно делает это на протяжении уже многих лет.

Оппозиция раскритиковала Дуду

Оппозиционные политики подняли критику в адрес главы государства. Они считают, что действия Анджея Дуды по меньшей мере неуместны.

Ведь именно сейчас Польша активно борется с третьей волной коронавируса.

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда осенью 2020 года переболел коронавирусом. Течение заболевания у главы государства было легким.

Ситуация с коронавирусом в Польше: коротко