Последние годы платформа OnlyFans приобретает все большую популярность среди пользователей сети. Некоторые спортсмены также начали создавать аккаунты на платформе.

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Коста на OnlyFans

Бразильский футболист создал себе аккаунт, где делится преимущественно откровенным контентом.

Обычно Дуглас Коста публикует свои фотографии в формах различных футбольных клубов, в составе которых он играл. Подписка на его аккаунт является бесплатной.

OnlyFans Дугласа Косты / Скриншоты из аккаунта футболиста

Справка. OnlyFans известен как платформа для публикации откровенного контента с эксклюзивным доступом, однако знаменитости в последнее время используют его для того, чтобы стать ближе к поклонникам.

Напомним, что Дуглас Коста был игроком Шахтера с 2010 года до 2015 года. Сейчас он играет за австралийский Сидней.