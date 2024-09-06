Останні роки платформа OnlyFans набуває все більшої популярності серед користувачів мережі. Деякі спортсмени також почали створювати акаунти на платформі.

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Коста на OnlyFans

Бразильський футболіст створив собі акаунт, де ділиться переважно відвертим контентом.

Зазвичай Дуглас Коста публікує свої фотографії у формах різних футбольних клубів, у складі яких він грав. Підписка на його акаунт є безкоштовною.

OnlyFans Дугласа Кости / Скриншоти з акаунту футболіста

Довідка. OnlyFans відомий як платформа для публікації відвертого контенту з ексклюзивним доступом, однак знаменитості останнім часом використовують його для того, щоб стати ближче до шанувальників.

Нагадаємо, що Дуглас Коста був гравцем Шахтаря з 2010 року до 2015 року. Наразі він грає за австралійський Сідней.