Об этом представитель президента в Конституционном Суде сказал в эфире 24 канала. Он считает, что для разрушения путинского режима необходимо еще немного времени.

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По словам Вениславского, сомнений в победе Украины нет, потому что все поднялись на борьбу с Россией.

Возможно, будет тяжело. Однако, думаю, осталось максимум 2 – 3 дня, которые мы должны выстоять и все закончится. За это время посыпется архитектура политического режима, которую выстраивал Путин,

– заверил Вениславский.

Весь цивилизованный мир, поддерживающий базовые ценности – против режима Путина. Вениславский уверен, что ждать осталось мало.

Вениславский об агрессии России: смотрите видео

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