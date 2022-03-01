Про це в ефірі 24 каналу сказав представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Він вважає, що для руйнації путінського режиму необхідно ще не багато часу.
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За словами Веніславського, сумнівів у перемозі України немає, адже усі піднялись на боротьбу з Росією.
Можливо, буде важко. Однак, думаю, залишилось максимум 2 – 3 дні, які ми маємо вистояти і все закінчиться. За цей час посиплеться архітектура політичного режиму, яку вибудовував Путін,
– запевнив Веніславський.
Весь цивілізований світ, який підтримує базові цінності – проти режиму Путіна. Веніславський переконаний, що чекати залишилось мало.
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