Об этом в эфире 24 канала рассказал немецкий политолог и аналитик Андреас Умланд. По его словам, путинская агрессия уже может "затрагивать" государства НАТО.

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"Думаю, об этом можно говорить, потому что это затрагивает базовые, национальные и личные интересы граждан стран НАТО", – подчеркнул Умланд.

Умланд: это будет долгий процесс

Как отметил немецкий политолог, создание бесполетной зоны над украинскими АЭС или же ввод миротворческих войск будет очень фундаментальным решением.

Возможно, мы дойдем в какой-то момент до этого, но это будет долгий процесс,

– предположил он.

Также, по мнению Умланда, сейчас стоит говорить о вариантах, которые имеют менее угрожающий вид для западных стран, чтобы был меньший потенциал эскалации.

Если это будет касаться только АЭС, то это будет означать прямое противоборство между официальными войсками НАТО и России. Насколько я понимаю, пока западная общественность и политики к этому не готовы. Андреас Умланд Немецкий политолог и аналитик

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