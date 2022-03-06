Про це в ефірі 24 каналу розповів німецький політолог та аналітик Андреас Умланд. За його словами, путінська агресія вже може "зачіпати" держави НАТО.

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"Думаю, про це можна говорити, тому що це зачіпає базові, національні та особисті інтереси громадян країн НАТО", – наголосив Умланд.

Умланд: Це буде довгий процес

Як зауважив німецький політолог, створення безпольотної зони над українськими АЕС або ж введення миротворчих військ буде дуже фундаментальним рішенням.

Можливо, ми дійдемо у якийсь момент до цього, але це буде довгий процес,

– припустив він.

Також, на думку Умланда, наразі варто говорити про варіанти, які мають менш загрозливий вигляд для західних країн, щоб був менший потенціал ескалації.

Якщо це стосуватиметься тільки АЕС, то це означатиме пряме протиборство між офіційними військами НАТО і Росії. Наскільки я розумію, поки західна громадськість і політики до цього не готові. Андреас Умланд Німецький політолог та аналітик



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