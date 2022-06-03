Президент Украины Владимир Зеленский логично считает, что россияне просто побоялись легендарных украинских тракторных войск. Они способны усмирить любой танк. Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении, передает 24 канал.

Важно Освобождение – слово нашего будущего, – Зеленский обратился к украинцам на сотый день войны

Россияне забросили в Украину огромное количество смертельного оружия. Но многое оказалось просто "пшиком" – как и так называемый суперсовременный российский танк "Армата". В пропагандистских СМИ годами много о нем рассказывали, но его так никто и не увидел. А если бы и его завезли – то и он бы превратился в тонны металлолома.

Почему-то не увидели их хваленый танк "Армата". Думаю, они побоялись нашего нового словосочетания: тракторные войска,

– отметил Владимир Зеленский.

Многое изменилось за эти 100 дней

За последние 100 дней жизнь каждого украинца коренным образом изменилась. Но мы не сломались и продолжаем сражаться против российских захватчиков. С этого времени в повседневном обиходе появилось много новых слов, которые поймет каждый украинец.

В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война",

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Еще с первого дня у украинцев появились новые слова, между которыми буквально существует дистанция, как между светом и тьмой. По словам президента, одного слова мы избегаем – "беженцы". Но другим, очень похожим, демонстрируем, что у миллионов украинцев есть будущее. Одно из этих слов – переселенцы.

До победы Украины будет еще много новых слов, которые приобретут смысл для каждого и дадут шанс и надежду миллионам. Это – и восстановление, и кандидатство, и членство, и возвращение, и освобождение.

"Это слова нашего будущего! Это слова о том, что мы сделаем с нашей красной калиной, с нашей славной Украиной", – отметил Владимир Зеленский.

Оригинальное обращение Владимира Зеленского на 100-й день войны: смотрите видео