В любом случае БЭБ должно запуститься. Такое мнение в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале выразил "слуга народа" Алексей Устенко.

Интересно Бюро экономической безопасности: как новый орган будет влиять на бизнес

К Мельнику будет пристальное внимание

По его словам, нельзя пока утверждать, что Вадим Мельник является хорошим или плохим руководителем. Нужно подождать запуска Бюро.

После того, как он (Мельник – 24 канал) поработает 2 – 3 месяца, то уже можем говорить, плохой он или хороший. Думаю, в любом случае потом там будет новый руководитель,

– отметил Устенко.

Он отметил, что должна быть определенная точка отсчета. Если ее не будет существовать, то БЭБ никогда не заработает

К нему (Мельнику – 24 канал) будет очень пристальное внимание. За ним будут следить и СБУ, и Нацпол, и НАБУ, и все другие правоохранительные органы. Поэтому ему сделать какой-то "шахер-махер" будет невозможно. Алексей Устенко Народный депутат от "Слуги народа"

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