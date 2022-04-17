Об этом президент Украины заявил в интервью американскому СМИ.
Украина не отдаст свои территории на востоке и готовится дать бой Москве, – Зеленский
Я думаю, что он приедет,
– сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.
При этом он добавил, что понимает, что визит американского лидера зависит от ситуации с безопасностью.
Это его решение, конечно. И тоже зависит от ситуации с безопасностью. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть (на зверства, которые совершили российские войска – 24 канал),
– заявил президент.
Как известно, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что готов ехать в Украину, однако в Белом доме решение еще не принято. Уже 15 апреля там уточнили, что не планируют визит президента в Киев.
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