Отметим, что в Финляндии есть профсоюз Ассоциации офицеров, членами которой являются почти все офицеры армии страны. Там опросили военных по поводу членства в НАТО.

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Уровень поддержки идеи вступления в Альянс всегда был выше среди офицеров, чем в стране в целом, однако за последние месяцы произошел настоящий перелом и этот процент увеличился на 25%.

Предыдущий опрос, проведенный в ноябре 2021 года, показал поддержку членства в НАТО у 65% финских офицеров. А последний опрос показал, что эту идею поддерживает более 90% офицеров.

Кроме того, треть из них заявила, что за последний год их отношение к НАТО изменилось.

Из-за войны в Украине ожидалось, что поддержка вступления в НАТО возрастет. Однако и в предыдущих опросах российская угроза рассматривалась как самая большая из всех. Бесспорно, офицеры больше думают о военных действиях, а не о политике,

– говорит председатель Ассоциации офицеров, подполковница Вилье Вита.

По ее словам, офицеры уверены в обороноспособности страны, но считают, что НАТО только усугубит ее.

К слову, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что потенциальная заявка страны на вступление в НАТО должна быть подана до лете 2022 года. Она также призвала к скорейшему решению вопроса о членстве страны в НАТО.

В то же время в России уже заявили, что вступление Финляндии в НАТО получило бы "ответные" ответные меры. Такие угрозы раздаются на официальном уровне. Заместитель председателя Международного комитета совета федерации России Владимир Джабаров назвал страну мишенью.

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