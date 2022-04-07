Зазначимо, що у Фінляндії є профспілка Асоціації офіцерів, членами якої є майже всі офіцери армії країни. Там опитали військових щодо членства у НАТО.

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Рівень підтримки ідеї вступу до Альянсу завжди був вищий серед офіцерів, ніж в країні загалом, проте за останні місяці стався справжній перелом і цей відсоток збільшився на 25%.

Попереднє опитування, проведене у листопаді 2021 року, показало підтримку членства у НАТО у 65% фінських офіцерів. А вже останнє опитування показало, що цю ідею підтримує понад 90% офіцерів.

Окрім того, третина з низ заявила, що за останній рік їх відношення до НАТО змінилося.

Через війну в Україні було очікувано, що підтримка вступу до НАТО зросте. Однак і в попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша з усіх. Безперечно, офіцери більше думають про військові дії, а не про політику,

– каже голова Асоціації офіцерів, підполковниця Вільле Віта.

За її словами, офіцери впевнені в обороноздатність країни, але вважають, що НАТО лише посилить її.

До слова, раніше прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін наголосила, що потенційна заявка країни на вступ до НАТО повинна бути подана до літа 2022 року. Вона також закликала до швидкого вирішення питання щодо членства країни в НАТО.

Водночас у Росії вже заявили, що вступ Фінляндії в НАТО отримав би "відповідні" заходи у відповідь. Такі погрози лунають на офіційному рівні. Заступник голови міжнародного комітету ради федерації Росії Володимир Джабаров назвав країну мішенню.

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