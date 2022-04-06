Про це російським ЗМІ сказав перший заступник голови міжнародного комітету ради федерації Росії Володимир Джабаров.

До теми Президент Фінляндії про вступ до НАТО: це підвищило б напруженість у відносинах з Росією

Джабаров розкидається погрозами, мовляв, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це. Країну чиновник назвав мішенню.

Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь,

– сказав Джабаров.

Після початку повномасштабної війни в Україні підтримка членства Фінляндії в НАТО різко зросла. Урядовці думають про зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство.

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