Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Нііністе. Він розповів про переваги та недоліки цього рішення.

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Серед недоліків – агресія Росії

За його словами, можливе членство Фінляндії в НАТО назавжди посилить напруженість у відносинах з Росією. А це, своєю чергою, посилює ризики від дій країни-агресорки, зокрема – гібридних атак.

Ніїністе наголосив, що парламент має ухвалювати рішення щодо заявки на членство – і що дуже важливо, щоб особи, які підтримують такі рішення, а також громадськість, добре усвідомлювали різні можливі наслідки приєднання до Альянсу.

Він додав, що депутатам і громадянам Фінляндії було б добре заздалегідь підготуватися до російських контрзаходів, якщо країна подає заявку на вступ до НАТО.

Які переваги матиме членство НАТО

Попри це, президент переконаний, переваг від членства у НАТО набагато більше.

Достатня безпека – це те, коли фіни відчувають, що надзвичайних ситуацій немає і не буде,

– заявив він.

Президент Фінляндії додав, що ще одна істотна перевага буде пов'язана з іміджем Фінляндії як безпечної країни. Це має допомогти бізнес-спільноті Фінляндії та збільшити інвестиції в країну.

Цікаво! Згідно з останнім опитуванням, проведеним у березні, 62% респондентів хочуть НАТО, 16% виступають проти цього, а п’ята частина населення все ще розмірковує над своєю позицією.