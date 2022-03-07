Про це розповів голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул в ефірі 24 каналу. Люди також виходять на акції підтримки нашої держави через агресію Росії.
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"Якщо говорити про настрій, бо ми ж спілкуємося з фінами, усі проклинають свого сусіда", – розповів голова Товариства українців у Фінляндії.
За словами Гуцула, зараз у країні почали закликати людей бойкотувати послуги компаній країни-агресорки. Наприклад, російські мільярдери брати Ротенберги пов'язані з фінською хокейною командою Jokerit.
Є таке обурення загальне: "А ти досі дивишся Jokerit?",
– розповів Гуцул.
Ще один приклад – відома компанія, яка належить "Лукойлу", має у Фінляндії досить велику мережу автозаправок. Однак після нападу Росії на Україну люди почали відмовлятися купувати там пальне.
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Є ще й інші компанії, не дуже відомі українцям, від послуг яких почали відмовлятися у Фінляндії.
"Думаю, що бізнес цих компаній дуже сильно впаде. Загальна атмосфера у Фінляндії – підтримувати Україну", – додав Гуцул.
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