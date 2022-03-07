Об этом рассказал глава Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул в эфире 24 канала. Люди также выходят на акции поддержки нашего государства из-за агрессии России.

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"Если говорить о настроении, потому что мы же общаемся с финнами, все проклинают своего соседа", – рассказал председатель Общества украинцев в Финляндии.

По словам Гуцула, сейчас в стране начали призывать людей бойкотировать услуги компаний страны-агрессора. Например, российские миллиардеры братья Ротенберги связаны с финской хоккейной командой Jokerit.

Есть такое возмущение общее: "А ты до сих пор смотришь Jokerit?"

– рассказал Гуцул.

Еще один пример – известная компания, которая принадлежит "Лукойлу", имеет в Финляндии достаточно большую сеть автозаправок. Однако после нападения России на Украину люди начали отказываться покупать там топливо.

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Есть еще и другие компании, не очень известные украинцам, от услуг которых начали отказываться в Финляндии.

"Думаю, что бизнес этих компаний очень сильно упадет. Общая атмосфера в Финляндии – поддерживать Украину", – добавил Гуцул.

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