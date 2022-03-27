Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте. Он рассказал о преимуществах и недостатках этого решения.

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Среди недостатков – агрессия России

По его словам, возможное членство Финляндии в НАТО навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией. А это, в свою очередь, усиливает риски от действий страны-агрессора, в частности – гибридных атак.

Ниинисте подчеркнул, что парламент должен принимать решения по заявке на членство – и что очень важно, чтобы лица, поддерживающие такие решения, а также общественность, хорошо осознавали различные возможные последствия присоединения к Альянсу.

Он добавил, что депутатам и гражданам Финляндии было бы хорошо заранее подготовиться к российским контрмерам, если страна подает заявку на вступление в НАТО.

Какие преимущества будет иметь членство НАТО

Несмотря на это, президент убежден, преимуществ от членства в НАТО гораздо больше.

Достаточная безопасность – это то, когда финны чувствуют, что чрезвычайных ситуаций нет и не будет,

– заявил он.

Президент Финляндии добавил, что еще одно существенное преимущество будет связано с имиджем Финляндии как безопасной страны. Это должно помочь бизнес-сообществу Финляндии и увеличить инвестиции в страну.

Интересно! Согласно последнему опросу, проведенному в марте, 62% респондентов хотят в НАТО, 16% выступают против этого, а пятая часть населения все еще размышляет над своей позицией.