Про це 5 квітня повідомив їхній міністр економіки Міка Лінтіля. Він зауважив, що це вплине на життя жителів Фінляндії. Проте такий крок необхідний для покарання агресора.

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"Єдиний спосіб вплинути"

Міністр сказав, що заміна російської нафти не буде особливою ​​проблемою, тому це буде мінімальною вимогою. Адже цей ресурс можна імпортувати з інших країн.

Чорна нафта в Україні перетвориться на червону кров. Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на її економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії,

– підкреслив Лінтіля.

За його словами, енергетичні потоки з та до Росії повинні бути припинені хоч тимчасово. Адже війна просунулася до такого етапу, коли це вже не можна дозволяти.

Посадовець поділився очікуваннями

Міка Лінтіля вважає, що припинення імпорту з Росії призведе до зростання зниження рівня життя протягом наступних років. Це логічно, оскільки зростатимуть витрати на транспорт і житло.

Проте держава свідомо йде на цей крок, щоб підтримати Україну та пришвидшити крах Росії. Уряд Фінляндії підготувався до цього, тому вже невдовзі оголосять про припинення купівлі ресурсів у Кремля.

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