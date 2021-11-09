Кличко рассказал, что на представителей оппозиции тогда очень давили. Он подчеркивал, что, несмотря на напряжение, никто не будет расходиться со встречи.
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Янукович переживал и угрожал
Как вспомнил мэр Киева, Янукович очень грубо говорил. Он переживал, что экс-президент может приблизиться к нему.
Я уже думал: "Как-то президента бить нельзя ни в коем случае. Защищаться – тоже",
– подчеркнул Кличко.
По его словам, Янукович хотел добежать до Кличко, но вместо этого остановился и побежал назад. Несмотря на это, бывший боксер отметил, что никогда не бил за пределами ринга.
В то же время если бы экс-президент все же замахнулся, то просто "помахал бы воздухом". Янукович никогда не смог бы попасть, ведь у главы столицы хорошая реакция.
Позиция Яценюка
Эту ситуацию в 2019 году вспоминал Арсений Яценюк, который тоже присутствовал на встрече. Он заметил, что ни о каких кулаках тогда не говорилось.
В то же время Яценюк уверен, что Кличко мог бы ударить Януковича. Ведь температура дискуссии стремительно повышалась.
Что известно о встрече
- В 2014 году у Януковича была встреча с Кличко, Яценюком и Олегом Тягнибоком.
- Также там присутствовали заместитель Офиса Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.
- Как рассказал Яценюк, экс-президент был раздражен, когда Кличко заявил, что ему нужно покинуть свой пост.