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      Янукович нервничал и угрожал, – Кличко о подписании мирного соглашения

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      Пять лет назад Виктор Янукович бежал в Ростов, хотя и до сих пор считает, что это его бросили. В этом году в Украине его осудили, однако там, за рубежом, он до сих пор вспоминает подписание соглашения "об урегулировании кризиса в Украине".

      В ночь на 21 февраля в Администрацию Президента пошла тогдашняя тройка лидеров оппозиции – Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.

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      Как вспоминает мэр Киева Виталий Кличко, Виктор Янукович при подписании мирного соглашения нервничал и угрожал физически.

      В соглашении, которое они подписали, было шесть пунктов:

      1. проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года,
      2. провести президентские выборы до декабря 2014 года,
      3. освободить задержанных активистов и не применять силу,
      4. майдановцы вместо этого должны были воздержаться от захвата зданий.

      Еще оппозиция требовала заменить генпрокурора Шокина и уволить с должности тогдашнего главу МВД Захарченко. Во время переговоров Янукович долго не соглашался на досрочные выборы.

      Янукович считал, что они уже победили и что они идут на уступки. Майдановцы считали, что подобное решение – это измена. потому что все понимали, что невозможно будет привлечь к ответственности тех, кто расстреливал 20 февраля,
      – отметил политолог Виктор Таран.

      Подписать соглашение требовал Запад, и давил на обе стороны. Не зря на церемонию подписания приехали главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайєнмаєр, а также представитель МИД Франции Эрик Фурнье. Они завизировали соглашение подписями, а вот представитель России, Владимир Лукин, который был привлечен к переговорам, на подписание – не пришел.

      Євромайдан Небесна сотня розстріли Янукович
      Политики, которые подписывали соглашение

      "Мне неоднократно звонила Ангела Меркель и говорила, что подписание этого соглашения – это единственный выход для того, чтобы урегулировать ситуацию. Все боялись обострения, чтобы Янукович вообще не сошел с ума", – вспомнил городской голова Киева Виталий Кличко.

      Они уже по своим каналам через разведку НАТО видели, что 20 февраля уже начинают разворачиваться зеленые человечки в Крыму,
      – отметил политолог Виктор Таран.

      О том, что Виктор Янукович планировал бежать, никто и понятия не имел. Однако уже потом поняли, что были некоторые знаки.

      Администрация Президента была заполнена, автобусы, спецназом. Мы всю ночь сидели корректировали соглашение, а на утро, когда вышли, было пусто, я не понимал с чем это связано,
      – рассказал Виталий Кличко.

      Виктор Янукович не выполнил соглашение, потому что он его подписал и покинул Украину.

      "Он создал для РФ возможность говорить об отсутствии легитимного руководства, захвате хунтой. Само соглашение не содержало никаких подводных камней, было очень простым", – заверил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч

      Эксперты считают, что если бы Федорович не сбежал, он бы мог сфальсифицировать выборы и остаться в кресле президента.

      Янукович Майдан
      Виктор Янукович 

      Однако, очевидно, у Кремля были другие планы. И оттуда ему дали указание бежать сначала в Харьков, там написать письмо с просьбой ввести войска в Украину, а далее следовать в Россию и отсиживаться, пока его не выпустят на очередную пресс-конференцию.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Евромайдан Аннексия Крыма Владимир Путин Олег Тягнибок Арсений Яценюк Виктор Янукович Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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