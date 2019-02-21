Янукович нервничал и угрожал, – Кличко о подписании мирного соглашения

Пять лет назад Виктор Янукович бежал в Ростов, хотя и до сих пор считает, что это его бросили. В этом году в Украине его осудили, однако там, за рубежом, он до сих пор вспоминает подписание соглашения "об урегулировании кризиса в Украине".

В ночь на 21 февраля в Администрацию Президента пошла тогдашняя тройка лидеров оппозиции – Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.

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Как вспоминает мэр Киева Виталий Кличко, Виктор Янукович при подписании мирного соглашения нервничал и угрожал физически.

В соглашении, которое они подписали, было шесть пунктов:

проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года, провести президентские выборы до декабря 2014 года, освободить задержанных активистов и не применять силу, майдановцы вместо этого должны были воздержаться от захвата зданий.

Еще оппозиция требовала заменить генпрокурора Шокина и уволить с должности тогдашнего главу МВД Захарченко. Во время переговоров Янукович долго не соглашался на досрочные выборы.

Янукович считал, что они уже победили и что они идут на уступки. Майдановцы считали, что подобное решение – это измена. потому что все понимали, что невозможно будет привлечь к ответственности тех, кто расстреливал 20 февраля,

– отметил политолог Виктор Таран.

Подписать соглашение требовал Запад, и давил на обе стороны. Не зря на церемонию подписания приехали главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайєнмаєр, а также представитель МИД Франции Эрик Фурнье. Они завизировали соглашение подписями, а вот представитель России, Владимир Лукин, который был привлечен к переговорам, на подписание – не пришел.



Политики, которые подписывали соглашение

"Мне неоднократно звонила Ангела Меркель и говорила, что подписание этого соглашения – это единственный выход для того, чтобы урегулировать ситуацию. Все боялись обострения, чтобы Янукович вообще не сошел с ума", – вспомнил городской голова Киева Виталий Кличко.

Они уже по своим каналам через разведку НАТО видели, что 20 февраля уже начинают разворачиваться зеленые человечки в Крыму,

– отметил политолог Виктор Таран.

О том, что Виктор Янукович планировал бежать, никто и понятия не имел. Однако уже потом поняли, что были некоторые знаки.

Администрация Президента была заполнена, автобусы, спецназом. Мы всю ночь сидели корректировали соглашение, а на утро, когда вышли, было пусто, я не понимал с чем это связано,

– рассказал Виталий Кличко.

Виктор Янукович не выполнил соглашение, потому что он его подписал и покинул Украину.

"Он создал для РФ возможность говорить об отсутствии легитимного руководства, захвате хунтой. Само соглашение не содержало никаких подводных камней, было очень простым", – заверил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч

Эксперты считают, что если бы Федорович не сбежал, он бы мог сфальсифицировать выборы и остаться в кресле президента.



Виктор Янукович

Однако, очевидно, у Кремля были другие планы. И оттуда ему дали указание бежать сначала в Харьков, там написать письмо с просьбой ввести войска в Украину, а далее следовать в Россию и отсиживаться, пока его не выпустят на очередную пресс-конференцию.