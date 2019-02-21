Янукович нервував і погрожував, – Кличко про підписання мирної угоди

П'ять років тому Віктор Янукович втік до Ростова, хоча і досі вважає, що це його кинули. Цьогоріч в Україні його засудили, проте там, за кордоном, він досі згадує підписання угоди "про врегулюваня кризи в Україні".

У ніч на 21 лютого в Адміністрацію Президента пішла тодішня трійка лідерів опозиції – Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко.

Читайте також: Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря

Як згадує мер Києва Віталій Кличко, Віктор Янукович при підписанні мирної угоди нервував та погрожував фізично.

В угоді, яку вони підписали було шість пунктів:

проголосувати за повернення до Конституції 2004 року, провести президентські вибори до грудня 2014 року, звільнити затриманих активістів і не застосовувати сили, майданівці натомість мали утриматися від захоплення будівель.

Ще опозиція вимагала замінити генпрокурора Шокіна та звільнити з посади тодішнього очільника МВС Захарченка. Під час перемовин Янукович довго не погоджувався на позачергові вибори.

Янукович вважав, що вони вже перемогли і що вони йдуть на поступки. Майданівці вважали, що подібне рішення – це зрада. тому що всі розуміли, що неможливо буде притягти до відповідальності тих, хто розстрілював 20 лютого,

– зазначив політолог Віктор Таран.

Підписати угоду вимагав Захід і тиснув на обидві сторони. Не дарма на церемонію підписання приїхали очільники МЗС Польщі Радослав Сікорський та Німеччини – Франк-Вальтер Штайєнмаєр, а також представник МЗС Франції – Ерік Фурньє. Вони завізували угоду підписами, а от представник Росії – Володимир Лукін, який був залучений до перемовин, на підписання – не прийшов.



Політики, які підписували угоду

"Мені неодноразово телефонувала Ангела Меркель і казала, що підписання цієї угоди – це єдиний вихід для того, щоб врегулювати ситуацію. Всі боялись загострення, щоб Янукович взагалі не зійшов з розуму", – згадав міський голова Києва Віталій Кличко.

Вони уже по своїм каналам через розвідки НАТО бачили, що 20 лютого вже починають розвертатись зелені чоловічки в Криму,

– зазначив політолог Віктор Таран.

Про те, що Віктор Янукович планував тікати, ніхто й гадки не мав. Однак уже потім зрозуміли, що були деякі знаки.

Адміністрація Президента була заповнена, автобуси, спецназом. Ми всю ніч сиділи корегували угоду, а на ранок, коли вийшли, було пусто, я не розумів з чим це пов'язано,

– розповів Віталій Кличко.

Віктор Янукович не виконав угоду, бо він її підписав і покинув Україну.

"Він створив для РФ можливість говорити про відсутність легітимного керівництва, захоплення хунтою. Сама угода не містила жодних підводних каменів, була дуже проста", – запевнив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич

Експерти вважають, що якби Федорович не втік, він би міг сфальсифікувати вибори і залишитися в кріслі президента.



Віктор Янукович

Однак, очевидно, в Кремля були інші плани. І звідти йому дали вказівку тікати спочатку до Харкова, там написати листа з прохання ввести війська в Україну, а далі прямувати до Росії й відсиджуватись, допоки його не випустять на чергову прес-конференцію.