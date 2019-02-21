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      Янукович нервував і погрожував, – Кличко про підписання мирної угоди

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      П'ять років тому Віктор Янукович втік до Ростова, хоча і досі вважає, що це його кинули. Цьогоріч в Україні його засудили, проте там, за кордоном, він досі згадує підписання угоди "про врегулюваня кризи в Україні".

      У ніч на 21 лютого в Адміністрацію Президента пішла тодішня трійка лідерів опозиції – Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко. 

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      Як згадує мер Києва Віталій Кличко, Віктор Янукович при підписанні мирної угоди нервував та погрожував фізично.

      В угоді, яку вони підписали було шість пунктів:

      1. проголосувати за повернення до Конституції 2004 року,
      2. провести президентські вибори до грудня 2014 року,
      3. звільнити затриманих активістів і не застосовувати сили, 
      4. майданівці натомість мали утриматися від захоплення будівель.

      Ще опозиція вимагала замінити генпрокурора Шокіна та звільнити з посади тодішнього очільника МВС Захарченка.  Під час перемовин Янукович довго не погоджувався на позачергові вибори.

      Янукович вважав, що вони вже перемогли і що вони йдуть на поступки. Майданівці вважали, що подібне рішення – це зрада. тому що всі розуміли, що неможливо буде притягти до відповідальності тих, хто розстрілював 20 лютого,
      – зазначив політолог Віктор Таран.

      Підписати угоду вимагав Захід і тиснув на обидві сторони. Не дарма на церемонію підписання приїхали очільники МЗС Польщі Радослав Сікорський та Німеччини – Франк-Вальтер Штайєнмаєр, а також представник МЗС Франції – Ерік Фурньє. Вони завізували угоду підписами, а от представник Росії – Володимир Лукін, який був залучений до перемовин, на підписання – не прийшов.

      Євромайдан Небесна сотня розстріли Янукович
      Політики, які підписували угоду

      "Мені неодноразово телефонувала Ангела Меркель і казала, що підписання цієї угоди – це єдиний вихід для того, щоб врегулювати ситуацію. Всі боялись загострення, щоб Янукович взагалі не зійшов з розуму", – згадав міський голова Києва Віталій Кличко.

      Вони уже по своїм каналам через розвідки НАТО бачили, що 20 лютого вже починають розвертатись зелені чоловічки в Криму,
      – зазначив політолог Віктор Таран.

      Про те, що Віктор Янукович планував тікати, ніхто й гадки не мав. Однак уже потім зрозуміли, що були деякі знаки.

      Адміністрація Президента була заповнена, автобуси, спецназом. Ми всю ніч сиділи корегували угоду, а на ранок, коли вийшли, було пусто, я не розумів з чим це пов'язано,
      – розповів Віталій Кличко.

      Віктор Янукович не виконав угоду, бо він її підписав і покинув Україну.

      "Він створив для РФ можливість говорити про відсутність легітимного керівництва, захоплення хунтою. Сама угода не містила жодних підводних каменів, була дуже проста", – запевнив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич

      Експерти вважають, що якби Федорович не втік, він би міг сфальсифікувати вибори і залишитися в кріслі президента.

      Янукович Майдан
      Віктор Янукович 

      Однак, очевидно, в Кремля були інші плани. І звідти йому дали вказівку тікати спочатку до Харкова, там написати листа з прохання ввести війська в Україну, а далі прямувати до Росії й відсиджуватись, допоки його не випустять на чергову прес-конференцію.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Володимир Путін Анексія Криму Новини України Євромайдан Віталій Кличко Віктор Янукович Арсеній Яценюк Олег Тягнибок
      Джерело: 24 канал
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