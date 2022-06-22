Основным пособием российской агрессии стал диктаторский режим Беларуси, предоставивший свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру для нападения на Украину, но масштабного привлечения войск Лукашенко к боевым действиям пока не произошло. Другие государства ОДКБ – Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан заняли фактически выжидательную позицию и факты массового привлечения их военнослужащих в боевых действиях, в частности, как якобы "добровольцев" не фиксировались.
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Панические поиски
Поэтому указанные российские оккупанты могут готовиться "легально остаться" в Украине как якобы "миротворческий контингент" путем злоупотребления нормами соответствующего соглашения ОДКБ 2007 года и протокола к нему, которое спешно ратифицировалось государствами организации. Такой "статус", как может моделировать ситуацию агрессор, "обеспечит" якобы "буферную зону", которую Россия преступно планирует создать после проигрыша ее наступления.
Интересно, что в 2021 году Россия активно лоббировала включение в ОДКБ режима сирийского диктатора Асада, чем очевидно хотела усилить в организации "крыло ястребов". Именно сирийские наемники сейчас верифицированы на оккупированных территориях юга материковой Украины.
С весны 2022 года Россия пытается повлиять в свою пользу на решение ОДКБ через Парламентскую ассамблею этой организации. В частности, 6 июня в Ереван прибыла делегация этой Парламентской ассамблеи, а спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин прямо заявлял о "роле Парламентской ассамблеи ОДКБ", в частности по вопросам так называемой "организации миротворческой деятельности".
"Никакой пользы"
18 июня, перед заседанием указанного Комитета ОДКБ, Россия задействовала Рамзана Кадырова, заявившего в традиционно агрессивном стиле о том, что от ОДКБ "нет никакой пользы" в ситуации, когда якобы "Россия всем помогает". Кадыров заявил, что ОДКБ не помогает России в ее агрессии против Украины, поскольку "эти страны боятся санкций".
На это "обвинение" ответил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявивший, что его "страну спасла не Россия, а члены ОДКБ" и что "в России некоторые лица превращают всю эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России". Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что Россия не смогла привлечь ОДКБ к войне в Украине, поскольку союзники Кремля не хотят оказаться в одном ряду с военными преступниками.
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Действительно, на упомянутом заседании Комитета секретарей ОДКБ было принято решение, касающееся разных "направлений работы", например борьбы с наемниками и "повышение уровня биологической защиты", но вопросы" миротворцев", которые интересуют агрессора, очевидно, в решение заседания не попали. При этом заявлялось, что осенью 2022 года на заседании уставных органов и сессии ОДКБ будет вынесен вопрос "совершенствования системы кризисного реагирования".
Примечательно, что функции председателя заседания ОДКБ 20 июня выполнял секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который хоть и не далек к сотрудничеству со структурами "русского мира" в Ереване, вряд ли может быть охарактеризован как прямой "агент Кремля".
Примечательно, что российские спецслужбы несколько месяцев давили на власть Армении как путем раскачки "протестных акций" в Ереване, так и инициированием провокаций, препятствующих урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Особое мнение
При этом главным противником российских предложений в ОДКБ становится Казахстан. 5 июня бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев, проживающий в Австрии, "выдал" информацию о том, что Таджикистан и Кыргызстан по его словам "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору.
Мусаев заявил, что со стороны России оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием оказаться на ее стороне в агрессии против Украины, включая "прямые переговоры между Минобороны Казахстана и представителями вооруженных сил России".
Также с весны 2022 года Россия оказывает давление на Казахстан путем создания "обстоятельств", препятствующих стабильной работе терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске. При этом обе стороны всячески делают вид, что эти "обстоятельства", включая внезапные "разминирования" и "технические проблемы", никак не связаны с "политическими вопросами", что несколько раз заявляли казахские официальные лица.
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В то же время, сообщается, что Казахстан и даже режим белорусского диктатора Лукашенко прекратили перевозку на железных дорогах этих стран подсанкционных российских товаров, включая уголь. При этом анонсирован визит Путина в Беларусь в конце июня, на котором очевидно агрессор поставит очередные ультиматумы режиму Лукашенко.
В таких условиях заявление рупора Кремля Дмитрия Пескова от 20 июня о том, что "вопрос о возможности привлечения сил ОДКБ к специальной военной операции в Украине не рассматривался" является ничем иным как попыткой "замылить глаза", усыпить бдительность.
Очевидно, Россия и дальше будет пытаться "протащить" через органы ОДКБ какие-то "документы", которыми в дальнейшем будет манипулировать, в первую очередь на международной арене, якобы "формой легализации" своих деяний на оккупированных территориях Украины, чтобы якобы "разделить ответственность" за агрессию, как "миссии", хотя бы формально, так сказать "на бумаге".
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