Основным пособием российской агрессии стал диктаторский режим Беларуси, предоставивший свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру для нападения на Украину, но масштабного привлечения войск Лукашенко к боевым действиям пока не произошло. Другие государства ОДКБ – Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан заняли фактически выжидательную позицию и факты массового привлечения их военнослужащих в боевых действиях, в частности, как якобы "добровольцев" не фиксировались.

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Панические поиски

Поэтому указанные российские оккупанты могут готовиться "легально остаться" в Украине как якобы "миротворческий контингент" путем злоупотребления нормами соответствующего соглашения ОДКБ 2007 года и протокола к нему, которое спешно ратифицировалось государствами организации. Такой "статус", как может моделировать ситуацию агрессор, "обеспечит" якобы "буферную зону", которую Россия преступно планирует создать после проигрыша ее наступления.

Интересно, что в 2021 году Россия активно лоббировала включение в ОДКБ режима сирийского диктатора Асада, чем очевидно хотела усилить в организации "крыло ястребов". Именно сирийские наемники сейчас верифицированы на оккупированных территориях юга материковой Украины.

С весны 2022 года Россия пытается повлиять в свою пользу на решение ОДКБ через Парламентскую ассамблею этой организации. В частности, 6 июня в Ереван прибыла делегация этой Парламентской ассамблеи, а спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин прямо заявлял о "роле Парламентской ассамблеи ОДКБ", в частности по вопросам так называемой "организации миротворческой деятельности".

"Никакой пользы"

18 июня, перед заседанием указанного Комитета ОДКБ, Россия задействовала Рамзана Кадырова, заявившего в традиционно агрессивном стиле о том, что от ОДКБ "нет никакой пользы" в ситуации, когда якобы "Россия всем помогает". Кадыров заявил, что ОДКБ не помогает России в ее агрессии против Украины, поскольку "эти страны боятся санкций".

На это "обвинение" ответил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявивший, что его "страну спасла не Россия, а члены ОДКБ" и что "в России некоторые лица превращают всю эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России". Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что Россия не смогла привлечь ОДКБ к войне в Украине, поскольку союзники Кремля не хотят оказаться в одном ряду с военными преступниками.

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Действительно, на упомянутом заседании Комитета секретарей ОДКБ было принято решение, касающееся разных "направлений работы", например борьбы с наемниками и "повышение уровня биологической защиты", но вопросы" миротворцев", которые интересуют агрессора, очевидно, в решение заседания не попали. При этом заявлялось, что осенью 2022 года на заседании уставных органов и сессии ОДКБ будет вынесен вопрос "совершенствования системы кризисного реагирования".

Примечательно, что функции председателя заседания ОДКБ 20 июня выполнял секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который хоть и не далек к сотрудничеству со структурами "русского мира" в Ереване, вряд ли может быть охарактеризован как прямой "агент Кремля".

Примечательно, что российские спецслужбы несколько месяцев давили на власть Армении как путем раскачки "протестных акций" в Ереване, так и инициированием провокаций, препятствующих урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Мы уже писали о фиаско "визита" в Ереван фейкового "крымского представителя" оккупантов Георгия Мурадова, повестка которого была очевидно проигнорирована властями этой кавказской республики. По данным из кругов, близких к указанным лицам, данные попытки будут продолжаться, и агрессор и дальше будет задействовать фейковых "крымских эмиссаров" для преступного "углубления контактов" в Армении и Беларуси по вопросам ОДКБ, которые Кремль рассматривает как безотлагательные.

Особое мнение

При этом главным противником российских предложений в ОДКБ становится Казахстан. 5 июня бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев, проживающий в Австрии, "выдал" информацию о том, что Таджикистан и Кыргызстан по его словам "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору.

Мусаев заявил, что со стороны России оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием оказаться на ее стороне в агрессии против Украины, включая "прямые переговоры между Минобороны Казахстана и представителями вооруженных сил России".

Также с весны 2022 года Россия оказывает давление на Казахстан путем создания "обстоятельств", препятствующих стабильной работе терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске. При этом обе стороны всячески делают вид, что эти "обстоятельства", включая внезапные "разминирования" и "технические проблемы", никак не связаны с "политическими вопросами", что несколько раз заявляли казахские официальные лица.

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В то же время, сообщается, что Казахстан и даже режим белорусского диктатора Лукашенко прекратили перевозку на железных дорогах этих стран подсанкционных российских товаров, включая уголь. При этом анонсирован визит Путина в Беларусь в конце июня, на котором очевидно агрессор поставит очередные ультиматумы режиму Лукашенко.

В таких условиях заявление рупора Кремля Дмитрия Пескова от 20 июня о том, что "вопрос о возможности привлечения сил ОДКБ к специальной военной операции в Украине не рассматривался" является ничем иным как попыткой "замылить глаза", усыпить бдительность.

Очевидно, Россия и дальше будет пытаться "протащить" через органы ОДКБ какие-то "документы", которыми в дальнейшем будет манипулировать, в первую очередь на международной арене, якобы "формой легализации" своих деяний на оккупированных территориях Украины, чтобы якобы "разделить ответственность" за агрессию, как "миссии", хотя бы формально, так сказать "на бумаге".

Кроме того, "повышение ставок" Путиным может стать мнимым, условным "повышением уровня противоборства" агрессора с Украиной и странами Запада в войне и борьбу за пресловутую "российскую гегемонию", в том числе на территории Польши, Румынии, Болгарии и Прибалтики, возведенную Кремлем в ранг "противостояния" между НАТО и ОДКБ.