Так, 30 октября украинцы пронесли по улицам Киева огромное знамя. На нем соединили флаг нашего государства и Польши.

Кстати Сенат Польши признал власть России террористическим режимом

"Два флага, одна цель – победа Украины"

Украинцы решили провести акцию, чтобы продемонстрировать благодарность полякам за невероятную поддержку в борьбе против российских захватчиков. Польша ведь с первых дней полномасштабной войны активно помогает нам противостоять врагу.

Два флага, одна цель – победа Украины,

– подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как развернули общий украинский и польский флаг: смотрите видео

Сенат Польши признал власть России террористическим режимом

Польша решительно осудила агрессию России против Украины. 26 октября Сенат признал российские власти террористическим режимом.

Так, резолюция определяет, что оккупанты хотят стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию. В Польше подчеркнули, что российские захватчики терроризируют наших жителей, бомбя гражданские объекты.

Кроме того, в резолюции отметили: "Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Поэтому Россию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу своих соседей".

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