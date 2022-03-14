Пограничники пресекли попытку вывоза младенцев. В настоящее время этим вопросом занимается Национальная полиция Украины.

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Инцидент произошел в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Как оказалось, незадолго до этого оба китайца прибыли в нашу страну без малышей . Это выяснили сотрудники Государственной пограничной службы.

Впрочем, ответить на вопрос "откуда у них взялись дети" иностранцы затруднились. Теперь этот вопрос выясняется в Нацполиции.



Один из младенцев, которого пытались вывезти без документов / Фото из фейсбука ГНСУ



Второй младенец, которого пытались вывезти без документов / Фото из фейсбука ГНСУ

Полный текст сообщения ГПСУ в Фейсбуке: