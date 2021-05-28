Столкновение произошло близ острова Сикоку. Больше пострадало Byakko: из 12 членов экипажа спасли 9, о судьбе еще 3 – пока ничего неизвестно.

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На месте аварии работают 10 катеров спасателей

Пострадавших среди экипажа танкера нет. На месте катастрофы работают более 10 катеров спасателей. Для расследования аварии прибыли сотрудники Комитета транспортной безопасности.

Что известно о судах

Byakko шло из китайского города Нанкин в японскую Осаку. Перевозило грузовое судно химикаты, однако об утечке опасных веществ в море пока не сообщили.

Обратите внимание! Из-за аварии в проливе Курусима, который является частью важного морского пути, затруднено движение. Ежедневно его проходят около 400 судов.



Судно Byakko / Фото NHK

У побережья Японии недавно произошла еще одна авария

Отметим, что лишь 26 мая российский сухогруз "Амур" у побережья Японии врезался в японское рыболовецкое судно "Дайхати Хоккомару". В результате катастрофы погибли 3 японцев. Предполагают, что предварительной причиной трагедии могла стать плохая видимость.