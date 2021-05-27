Детали крушения судна

Спасти удалось 20 пассажиров. Остальные, вероятно, утонули, а их тела не могут найти.

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Судно было деревянным, старым и очень слабым. Когда мы просили перевозчиков уменьшить количество людей на лодке, они нас не слушали,

– заявил местный менеджер Национальной службы внутренних водных путей Юсуф Бирма.

По его словам, пассажиры направлялись по реке Нигер к рынку в городе Малеле.

Обратите внимание! Трагедии на нигерийских водных путях случаются часто. В основном из-за перезагрузки, плохой погоды и отсутствия обслуживания. Однако катастрофа 26 мая стала самой масштабной за долгий период.

Что известно о трагедии на реке Нигер