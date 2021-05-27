Детали крушения судна
Спасти удалось 20 пассажиров. Остальные, вероятно, утонули, а их тела не могут найти.
Актуально В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами: десятки человек пропали без вести
Судно было деревянным, старым и очень слабым. Когда мы просили перевозчиков уменьшить количество людей на лодке, они нас не слушали,
– заявил местный менеджер Национальной службы внутренних водных путей Юсуф Бирма.
По его словам, пассажиры направлялись по реке Нигер к рынку в городе Малеле.
Что известно о трагедии на реке Нигер
- Судно плыло из Нигера в штат Кэбби. Его пассажирами преимущественно были женщины и дети. Ранее сообщалось, что на борту было 160 человек, впоследствии стало известно, что на самом деле 180.
- Авария водного транспорта могла случиться из-за его перегрузки. Ведь судно рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров.
- Заметим, деревянное судно было загружено мешками песка из шахты.