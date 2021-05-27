Деталі катастрофи судна
Врятувати вдалося 20 пасажирів. Решта, ймовірно, потонули, а їх тіла не можуть знайти.
Актуально У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами: десятки людей зникли безвісти
Судно було дерев'яним, старим та дуже слабким. Коли ми просили перевізників зменшити кількість людей на човні, вони нас не слухали,
– заявив місцевий менеджер Національної служби внутрішніх водних шляхів Юсуф Бірма.
За його словами, пасажири прямували рікою Нігер до ринку у місті Малеле.
Що відомо про трагедію на річці Нігер
- Судно пливло з Нігеру до штату Кеббі. Його пасажирами переважно були жінки та діти. Раніше повідомляли, що на борту було 160 людей, згодом стала відомо, що насправді – 180.
- Аварія водного транспорту могла трапитися через його перевантаження. Адже судно розраховане на перевезення не більш ніж 80 пасажирів.
- Зауважимо, дерев'яне судно було завантажене мішками піску з шахти.