Деталі катастрофи судна

Врятувати вдалося 20 пасажирів. Решта, ймовірно, потонули, а їх тіла не можуть знайти.

Актуально У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами: десятки людей зникли безвісти

Судно було дерев'яним, старим та дуже слабким. Коли ми просили перевізників зменшити кількість людей на човні, вони нас не слухали,

– заявив місцевий менеджер Національної служби внутрішніх водних шляхів Юсуф Бірма.

За його словами, пасажири прямували рікою Нігер до ринку у місті Малеле.

Зверніть увагу! Трагедії на нігерійських водних шляхах трапляються часто. Здебільшого через перезавантаженість, погану погоду та відсутність технічного обслуговування. Однак катастрофа 26 травня стала наймасштабнішою за довгий період.

Що відомо про трагедію на річці Нігер