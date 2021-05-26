Більшість пасажирів – жінки та діти, які подорожували з Нігеру до штату Кеббі на північному заході Нігерії.

Читайте також Російське та японське судна зіткнулись в Охотському морі: є загиблі – відео

Деталі аварії судна

Перекинулося судно на річці Нігер. На його борту перебували 160 пасажирів. Під час рятувальної операції знайшли живими 22 людей, а також виявили тіло 1 загиблого. Решта – приблизно 140 людей – зникли безвісти.

Причина трагічного інциденту

За попередньою інформацією, аварія судна могла трапитися через його перевантаження. Цей вид транспорту розрахований на перевезення не більш ніж 80 пасажирів. Крім того, судно було завантажене піском з золотого рудника.

До слова, на річці Нігер доволі часто трапляються аварії. Основними причинами інцидентів є перевантаженість транспорту та зіткнення зі стовбурами дерев під водою.

Нагадаємо, 21 травня в Нігерії, біля аеропорту міста Кадуна розбився літак ВПС країни. У результаті авіакатастрофи загинув начальник штабу сухопутних сил країни генерал-лейтенант Ібрагім Аттаіру ТА кілька інших воєначальників.

Судно плило до штату Кеббі: дивіться карту