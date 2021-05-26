Большинство пассажиров – женщины и дети, которые путешествовали из Нигера в Кэбби на северо-западе Нигерии.

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Детали крушения судна

Перевернулось судно на реке Нигер. На его борту находились 160 пассажиров. Во время спасательной операции нашли живыми 22 человека, а также обнаружили тело 1 погибшего. Остальные – примерно 140 человек – пропали без вести.

Причина трагического инцидента

По предварительной информации, крушение судна могло случиться из-за его перегрузки. Этот вид транспорта рассчитан на перевозку не более 80 пассажиров. Кроме того, судно было загружено песком с золотого рудника.

К слову, на реке Нигер довольно часто случаются аварии. Основными причинами инцидентов являются перегруженность транспорта и столкновение со стволами деревьев под водой.

Напомним, 21 мая в Нигерии, возле аэропорта города Кадуна разбился самолет ВВС страны. В результате авиакатастрофы погиб начальник штаба сухопутных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру И несколько других военачальников.

Судно плыло в штат Кэбби: смотрите карту