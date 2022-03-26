По данным Министерства культуры, разрушенные церкви есть как минимум в 8 областях Украины – Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

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Всего от обстрелов оккупантов пострадало 59 храмов – россияне уничтожают примерно по 2 религиозных сооружения за сутки.

Разрушенные российскими оккупантами церкви / Фото SPRAVDI

Подавляющее большинство пострадавших церквей были православными. Также разрушению подверглись храмы других конфессий – мечети, протестантские церкви, синагоги и админздания религиозных организаций.

Разрушенные российскими оккупантами церкви / Фото SPRAVDI

В Госслужбе по этнополитики и свободы совести предоставили интерактивную карту, по которой можно отследить все пострадавшие объекты и выбрать визуализацию по религиозным сообществам.

Карта разрушенных или поврежденных церквей / Скриншот 24 канала

Разрушенные российскими оккупантами церкви / Фото SPRAVDI

Разрушенные российскими оккупантами церкви / Фото SPRAVDI

Разрушенные российскими оккупантами церкви / Фото SPRAVDI

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