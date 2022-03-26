За даними Міністерства культури, зруйновані церкви є щонайменш у 8 областях України – Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській.
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Загалом від обстрілів окупантів постраждало 59 храмів – росіяни нищать приблизно по 2 релігійні споруди за добу.
Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI
Переважна більшість постраждалих церков були православними. Також руйнації зазнали храми інших конфесій – мечеті, протестантські церкви, синагоги та адмінбудівлі релігійних організацій.
Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI
У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті надали інтерактивну мапу, по якій можна відстежити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.
Мапа зруйнованих чи пошкоджених церков / Скриншот 24 каналу
Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI
Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI
Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI
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