Экспедиция Ukraїner представила историю об одном из самых загадочных национальных сообществ Украины, которое называется волохи. Эта уникальная этническая группа живет на территории современного Закарпатья с XIII века.

Потомки когда-то полукочевых групп Волохов-скотоводов продолжают говорить на специфическом диалекте румынского внутри общины, а на украинском – за ее пределами. Занимаются традиционным ремеслом – работают с древесиной. Однако, откуда и когда они пришли и почему решили "осесть" именно здесь, до сих пор является тайной как для ученых, так и для самих волохов, сообщает 24 канал.

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Их история передавалась из уст в уста, и со временем забылась. Язык и ремесло – едва ли не единственное, что осталось от грецких обычаев.

"Паску держим как все украинцы. Пасху, Рождество, праздники, а так наших традиций нет у нас. Просто делаем, как все. Эти на заработки едут, например, а мы с ложками да", – рассказал герой истории Ukraїner, ложкарь Юрий Симочко.

В Украине волохи в основном живут в таких селах:

Обаве;

Мирче;

Вижнице;

Порошкове.

Последнее – самое большое волохское село в регионе, где проживает более 2,5 тысячи волохов, а это сейчас – почти половина всех волохов Украины. Семьи обычно живут рядом: родители строят дома молодым рядом со своим домом. Поэтому детей воспитывают всей семьей.

Волохи Закарпатья сохранили ряд своих культурных признаков и с гордостью говорят о своем волохском происхождении. Однако они не ищут национального самоопределения или государственности и считают себя украинцами.

Мы граждане Украины, у нас нет волохов там, у нас нет румын... Все украинское,

– сказал в истории Ukraїner волох Василий Горбат.

Узнайте больше о жизни волохов Украины с видео:

Напомним, в течение 2019 года команда медиапроекта Ukraїner исследовала и показала истории 10 различных национальных сообществ: гагаузов, грузин, австрийцев, турок-месхетинцев, крымских татар, греков, корейцев, евреев, албанцев и болгар.

Летом 2020 экспедиция Ukraїner продолжила съемки этой серии документальных историй. В частности, в первом видео нового круга речь идет о венграх – одном из самых многочисленных национальных сообществ, что начала формироваться на этих территориях еще в Х веке.

Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.