Два языка и ни одной официальной версии о происхождении: Ukraїner исследовал, кто такие волохи
Экспедиция Ukraїner представила историю об одном из самых загадочных национальных сообществ Украины, которое называется волохи. Эта уникальная этническая группа живет на территории современного Закарпатья с XIII века.
Потомки когда-то полукочевых групп Волохов-скотоводов продолжают говорить на специфическом диалекте румынского внутри общины, а на украинском – за ее пределами. Занимаются традиционным ремеслом – работают с древесиной. Однако, откуда и когда они пришли и почему решили "осесть" именно здесь, до сих пор является тайной как для ученых, так и для самих волохов, сообщает 24 канал.
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Их история передавалась из уст в уста, и со временем забылась. Язык и ремесло – едва ли не единственное, что осталось от грецких обычаев.
"Паску держим как все украинцы. Пасху, Рождество, праздники, а так наших традиций нет у нас. Просто делаем, как все. Эти на заработки едут, например, а мы с ложками да", – рассказал герой истории Ukraїner, ложкарь Юрий Симочко.
В Украине волохи в основном живут в таких селах:
- Обаве;
- Мирче;
- Вижнице;
- Порошкове.
Последнее – самое большое волохское село в регионе, где проживает более 2,5 тысячи волохов, а это сейчас – почти половина всех волохов Украины. Семьи обычно живут рядом: родители строят дома молодым рядом со своим домом. Поэтому детей воспитывают всей семьей.
Волохи Закарпатья сохранили ряд своих культурных признаков и с гордостью говорят о своем волохском происхождении. Однако они не ищут национального самоопределения или государственности и считают себя украинцами.
Мы граждане Украины, у нас нет волохов там, у нас нет румын... Все украинское,
– сказал в истории Ukraїner волох Василий Горбат.
Узнайте больше о жизни волохов Украины с видео:
Напомним, в течение 2019 года команда медиапроекта Ukraїner исследовала и показала истории 10 различных национальных сообществ: гагаузов, грузин, австрийцев, турок-месхетинцев, крымских татар, греков, корейцев, евреев, албанцев и болгар.
Летом 2020 экспедиция Ukraїner продолжила съемки этой серии документальных историй. В частности, в первом видео нового круга речь идет о венграх – одном из самых многочисленных национальных сообществ, что начала формироваться на этих территориях еще в Х веке.