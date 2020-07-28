Експедиція Ukraїner представила історію про одну з найзагадковіших національних спільнот України, що має назву волохи. Ця унікальна етнічна група живе на території сучасного Закарпаття з XIII століття.

Нащадки колись напів кочових груп волохів-скотарів продовжують говорити специфічним діалектом румунської всередині громади, а українською – поза її межами. Займаються традиційним ремеслом — працюють із деревиною. Проте, звідки й коли вони прийшли та чому вирішили "осісти" саме тут, досі є таємницею як для науковців, так і для самих волохів, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Відпустка у селі: маловідомі, але цікаві місця

Їхня історія передавалася із вуст у вуста, і згодом забулася. Мова та ремесло – ледь не єдине, що залишилось від волоських звичаїв.

"Паску держиме як всі українці. Паску, Різдво, свята, а так наших традицій немає у нас. Просто робимо, як усі. Тоті-во на заробітки їдуть, наприклад, а ми з ложками так", — розповів герой історії Ukraїner, ложкар Юрій Сімочко.

В Україні волохи здебільшого живуть у таких селах:

Обаві;

Мирчі;

Вижниці;

Порошкові.

Останнє – найбільше волоське село в регіоні, де мешкає понад 2,5 тисячі волохів, а це наразі – майже половина усіх волохів України. Сім’ї зазвичай живуть поряд: батьки зводять будинки молодятам поряд зі своєю хатою. Тож дітей виховують всією родиною.

Волохи Закарпаття зберегли низку своїх культурних ознак і з гордістю говорять про своє волоське походження. Проте вони не шукають національного самовизначення чи державності та вважають себе українцями.

Ми громадяни України, в нас нема волохів там, в нас нема румунів... Все українське,

– сказав у історії Ukraїner волох Василь Горбат.

Дізнайтеся більше про життя волохів України з відео:

Нагадаємо, протягом 2019 року команда медіапроєкту Ukraїner дослідила та показала історії 10 різних національних спільнот: гагаузів, грузинів, австрійців, турків-месхетинців, кримських татар, греків, корейців, євреїв, албанців та болгар.

Влітку 2020 експедиція Ukraїner продовжила зйомки цієї серії документальних історій. Зокрема, у першому відео нового кола йдеться про угорців – одну з найчисельніших національних спільнот, що почала формуватися на цих теренах ще у Х столітті.

Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.