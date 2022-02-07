Так нардеп прокомментировал обыски, которые власть устроила на "Арселор Митал Кривой Рог" и на предприятиях "Метинвест".

"В БЭБ, Бюро экономической безопасности, работают люди, которые не умеют ничего другого, чем кошмарить бизнес. И проблема в том, что если в стране не будет работающего бизнеса – то не будет пенсий, не будет зарплат учителям, всего остального", – пояснил Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что для того, чтобы бизнес развивался, должен быть правильный климат и должны идти инвестиции, но власть последние 2,5 года только ухудшает инвестиционный климат.

Мы теряем позиции во всех международных рейтингах. И когда любой иностранный или украинский бизнесмен захочет вложить деньги в перспективную тему, то он придет в свой банк – в Германии или в Великобритании, а ему не дадут кредит. Потому что они оценят риски и выставят бешеную стоимость капитала – из-за налоговой реформы Гетманцева, из-за его глупых высказываний, и из-за обещаний власти, которые не выполняются. Это все искажает восприятие государства. И как результат – никто не вкладывает, и пропадают рабочие места,

– отметил Николаенко.

Напомним, в начале 2022 года прокуратура заблокировала счета "Арселор Миттал Кривой Рог" по требованию налоговой службы, которая насчитала компании задним числом миллиардные долги. Компания обратилась в суд, который впоследствии подтвердил неправомерность требований налоговой.

Но через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге по тем же требованиям налоговой службы, частично заблокировав работу предприятий – несмотря на то, что по данным самой налоговой у компании нет никаких долгов по уплате налогов.

По словам экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна, обыски проводились со значительными нарушениями законодательства, что свидетельствует о злоупотреблении властью со стороны силовиков.