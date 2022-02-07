Так нардеп прокоментував обшуки, які влада влаштувала на "Арселор Мітал Кривий ріг" та на підприємствах "Метінвест".

"У БЕБ, Бюро економічної безпеки, працюють люди, які не вміють нічого іншого, ніж кошмарити бізнес. І проблема в тому, що якщо в країні не буде працюючого бізнесу – то не буде пенсій, не буде зарплат вчителям, всього іншого", – пояснив Ніколаєнко у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що для того, аби бізнес розвивався, має бути правильний клімат і повинні йти інвестиції, але влада останні 2,5 роки лише погіршує інвестиційний клімат.

Ми втрачаємо позиції в усіх міжнародних рейтингах. І коли будь-який іноземний або український бізнесмен захоче вкласти гроші в перспективну тему, то він прийде до свого банку – в Німеччині чи в Великобританії, а йому не дадуть кредит. Тому що вони оцінять ризики і виставлять шалену вартість капіталу – через податкову реформу Гетьманцева, через дурні його висловлювання, та через обіцянки влади, які не виконуються. Це все спотворює сприйняття держави. І як результат – ніхто не вкладає і пропадають робочі місця,

– зазначив Ніколаєнко.

Нагадаємо, на початку 2022 року прокуратура заблокувала рахунки "Арселор Мітал Кривий Ріг" на вимогу податкової служби, яка нарахувала компанії заднім числом мільярдні борги. Компанія звернулася до суду, який згодом підтвердив неправомірність вимог податкової.

Але через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі за тими самими вимогами податкової служби, частково заблокувавши роботу підприємств – незважаючи на те, що за даними самої податкової, у компанії не має жодних боргів зі сплати податків.

За словами ексгенпрокурор України Святослава Піскуна, обшуки проводилися зі значними порушеннями законодавства, що свідчить про зловживання владою з боку силовиків.