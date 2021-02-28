Ситуация критическая: в оккупированном Крыму пересохли еще два водохранилища
Два водохранилища в Крыму полностью истощены, еще одно приближается к "мертвой" точке. Несмотря на надежды оккупантов, ситуацию не изменили даже обильные снегопады.
Источник:"Крым.Реалии"
В оккупированном Крыму питьевой воды стало еще меньше. Это признают в подконтрольном России жилищно-коммунальном хозяйстве.
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Какие водохранилища пусты
- По состоянию на начало февраля Симферопольское и Загородское водохранилища уже прошли "мертвый" уровень.
- Еще три искусственных водоема – Балановское, Тайганское и Партизанское – приближались к этому уровню.
- Однако сейчас заявляют об опасности осушения только Балановского водоема.
- Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств в январе 2021 года провел спутниковый мониторинг водных бассейнов оккупированного полуострова. В отчете отмечалось, что площадь крымских водохранилищ за последний год "существенно уменьшилось".
Какая ситуация с водой в Крыму
- Украина поставляла около 85% питьевой воды на полуостров, однако прекратила поставку из-за оккупации Крыма.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Экологи предупреждают, что на полуострове может произойти экологическая катастрофа. Оккупанты использовали запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы.
- 1 февраля глава предприятия "Вода Крыма" сообщал, что вода в водохранилища должна бы попасть естественным путем – от таяния снега в горах. Однако за два месяца зимы ситуация не изменилась, притоки талой воды были минимальными.
- Большинство городов полуострова получают воду по графику. Однако и она не всегда "безопасна".
- Питьевую воду жителям подают утром и вечером. А на севере Крыма десятки сел полностью остались без воды, поскольку в них пересохли скважины.
- Даже "сказки" Путина о большом количестве питьевой воды под Азовским морем неутешительны.
- Украина подавать воду на полуостров до деоккупации не собирается.
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