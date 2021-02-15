В декабре 2020 года Путин заявлял, что под Азовским морем много пресной воды. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове начали геологическую разведку. Однако гидрогеологи имеют противоположное российскому президенту мнение.

"Большие" запасы пресной воды

Алексей Кошляков, заведующий кафедрой гидрогеологии Института геологии" КНУ имени Тараса Шевченко, пояснил, что в Азовское море впадают подземные воды с материковой Украины и полуострова. Они накапливаются под морским дном и в горных породах. Это называется "субмарина разгрузки подземных вод". Пресную воду в таком случае можно добывать аналогично нефти – бурением.

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Однако точных исследований о запасах чистой воды нет. Ученые сомневаются, что ее хватит.

Например, доктор геологических наук Николай Огняник, исследовавший подземные воды Крыма в советское время, уверен, что запасы воды очень незначительны. Их мощности мало даже для маленького города.

Это мнение разделяет ученый секретарь Института геологических наук НАН Украины Руслан Гаврилюк.

Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за "поребрика",

– говорит он.

Сколько будет стоить пресная вода

Аксенов и вся "назначенная" власть Крыма понимает, что пресная вода под Азовским морем сейчас является основным источником воды. Однако сначала надо выяснить какого она качества, сколько в ней примесей и определить степень дополнительной очистки.

В стоимость воды будет заложена стоимость добычи, прокладка трубопровода, транспортировка, дополнительное опреснение и очистка. Но сначала должны провести геологическую разведку, стоимость которой достигает нескольких миллионов долларов. К тому же даже российские ученые признают нехватку квалифицированных кадров, которые бы могли провести такое масштабное исследование.

Важно! Для "решения" водной проблемы Крыма российские власти уже выделили почти 700 миллионов долларов, однако проекты остаются не реализованными.

По мнению гидрогеолога Алексея Кошлякова "дешевле опреснять воду или взять ее и в цистернах привезти".

Угроза экологической катастрофы

Азовское море является довольно мелким, поэтому масштабные строительные работы могут сильно повлиять на экологическую ситуацию.

Если же мечта воплотится в жизнь и добычу наладят, то, скорее всего, это негативно повлияет на качество воды во всех скважинах.

Понятно, что бурение – это надо будет пробурить скважины и проложить трубы. Не дай Бог, какая-то аварийная ситуация, это вообще может привести к экологической катастрофе,

– предполагает гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

Некоторые российские ученые тоже не верят в успех этих планов. Они считают, что проблему может решить вода из Днепра или из Кубани.

Почему в Крыму проблемы с водой

Через Северо-Крымский канал Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде до 2014 года. После оккупации полуострова Россией, водоснабжение прекратили.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Экологи предупреждают, что на полуострове может произойти экологическая катастрофа.

Россия может признать ситуацию с водоснабжением Крыма чрезвычайной. Об этом заявлял подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Мониторинговая миссия ООН в Украине подчеркнула, что ответственность за обеспечение населения Крыма водой несет Россия.

Подробнее о ситуации с водоснабжением в Крыму можете найти по ссылке.