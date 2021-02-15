У грудні 2020 року Путін заявляв, що під Азовським морем багато прісної води. За словами підконтрольного Кремлю очільника Криму Сергія Аксьонова, на півострові почали геологічну розвідку. Проте гідрогеологи мають протилежну до російського президента думку.

"Великі" запаси прісної води

Олексій Кошляков, завідувач кафедри гідрогеології "Інституту геології" КНУ імені Тараса Шевченка, пояснив, що в Азовське море впадають підземні води з материкової України та півострова. Вони накопичуються під морським дном та в гірських породах. Це називається "субмарина розвантаження підземних вод". Прісну воду в такому випадку можна добувати аналогічно до нафти – бурінням.

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Проте точних досліджень про запаси чистої води немає. Вчені сумніваються, що її вистачить.

Наприклад, доктор геологічних наук Микола Огняник, який досліджував підземні води Криму за радянських часів, впевнений, що запаси води дуже незначні. Їхньої потужності замало навіть для маленького міста.

Цю думку поділяє вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк.

Імовірність того, що там будуть якісь підземні води в кількості, якого буде достатньо для водопостачання, різко прагне до нуля. І про це говорять не тільки наші фахівці, а й фахівці з-за "поребрика",

– говорить він.

Скільки буде коштувати прісна вода

Аксьонов та вся "призначена" влада Криму розуміє, що прісна вода під Азовським морем наразі є основним джерелом води. Проте спершу треба з'ясувати якої вона якості, скількі у ній є домішок та визначити ступінь додаткового очищення.

У вартість води буде закладено вартість видобутку, прокладка трубопроводу, транспортування, додаткове опріснення і очищення. Але спершу мають провести геологічну розвідку, вартість якої сягає кількох мільйонів доларів. До того ж навіть російські вчені визнають нестачу кваліфікованих кадрів, які б могли провести таке масштабне дослідження.

Важливо! Для "вирішення" водної проблеми Криму російська влада вже виділила майже 700 мільйонів доларів, проте проєкти лишаються не реалізованими.

На думку гідрогеолога Олексія Кошлякова "дешевше опріснювати воду або взяти її та в цистернах привезти".

Загроза екологічної катастрофи

Азовське море є доволі дрібним, тому масштабні будівельні роботи можуть сильно вплинути на екологічну ситуацію.

Якщо ж таки мрія втілиться в життя і видобуток налагодять, то скоріше за все, це негативно вплине на якість води в усіх свердловинах.

Зрозуміло, що буріння – це треба буде пробурити свердловини та прокласти труби. Не дай Боже, якась аварійна ситуація, це взагалі може призвести до екологічної катастрофи,

– припускає гідрогеолог Руслан Гаврилюк.

Деякі російські вчені теж не вірять в успіх цих планів. Вони вважають, що проблему може вирішити вода з Дніпра або з Кубані.

Чому в Криму проблеми з водою

Через Північно-Кримський канал Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді до 2014 року. Після окупації півострову Росією, водопостачання припинили.

У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. Екологи попереджають, що на півострові може статися екологічна катастрофа.

Росія може визнати ситуацію з водопостачанням Криму надзвичайною. Про це заявляв підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов.

Моніторингова місія ООН в Україні наголосила, що відповідальність за забезпечення населення Криму водою несе Росія.

Докладніше про ситуацію з водопостачанням в Криму можете знайти за посиланням.