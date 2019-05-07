12:25
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, 6 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Два человека каждую минуту: стали известны масштабы массовой эмиграции из Украины

      138 Читати новину українською
      Мигранты
      Мигранты / dniprograd.org

      Начиная с конца марта 2018 года, из Украины выехали 1 175 823 граждан.

      В частности, ежеминутно страну покидают два человека в поисках лучшей жизни.

      Об этом сообщается на сайте проекта Ukrainianpeopleleaks. Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

      Так, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Это подтверждают и данные ООН. Если такой вариант реализуется, то страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция.

      Напомним, что по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, именно трудовая миграция – одна из важнейших проблем Украины, которая требует решения. Он подчеркнул, что это явление является лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.

      blog_ava
      Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Маркл
      сегодня
      1159
      Теги: Новости Украины Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жестокая "русская рулетка" на жизнь, или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сегодня , 12:00 Жестокая "русская рулетка" на жизнь, или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 1202
      Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      сегодня , 11:00 Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      Павло Казарін 219
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      58
      Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать
      сегодня , 10:03 Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать
      129
      Гуманізація допитів: чому потрібно перестати калічити дітей
      сегодня , 08:40 Гуманізація допитів: чому потрібно перестати калічити дітей
      Фундація DEJURE 462
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      НБУ назвал причины подорожания доллара и падение гривны
       31 июля 2018 , 22:48
      "Интер" хотят лишить лицензии за "Голубой огонек" с Кобзоном
       1 января 2015 , 14:37
      УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона
       30 августа 2018 , 20:25
      Знаменитый украинский комментатор: Динамо снова сыграло в пугливый футбол – это ожидаемый провал
       8 марта , 16:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук