Два человека каждую минуту: стали известны масштабы массовой эмиграции из Украины

Начиная с конца марта 2018 года, из Украины выехали 1 175 823 граждан.

В частности, ежеминутно страну покидают два человека в поисках лучшей жизни.

Об этом сообщается на сайте проекта Ukrainianpeopleleaks. Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Так, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Это подтверждают и данные ООН. Если такой вариант реализуется, то страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция.

Напомним, что по мнению политтехнолога Сергея Гайдая, именно трудовая миграция – одна из важнейших проблем Украины, которая требует решения. Он подчеркнул, что это явление является лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.