Дві людини щохвилини: стали відомі масштаби масової еміграції з України

Починаючи з кінця березня 2018 року, з України виїхали 1 175 823 громадян.

Зокрема, щохвилини країну залишають дві людини в пошуках кращого життя.

Про це повідомляється на сайті проекту Ukrainianpeopleleaks. Статистика отримана від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Так, до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб. Це підтверджують і дані ООН. Якщо такий варіант реалізується, то країна ризикує остаточно перетворитися на державу старих і дітей. Один із основних факторів виїзду – трудова міграція.

Нагадаємо, що на думку політтехнолога Сергія Гайдая, саме трудова міграція – одна з найважливіших проблем України, яка потребує вирішення. Він підкреслив, що це явище є лакмусом, який показує досягнення і провали влади.