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      Дві людини щохвилини: стали відомі масштаби масової еміграції з України

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      Мігранти
      Мігранти / dniprograd.org

      Починаючи з кінця березня 2018 року, з України виїхали 1 175 823 громадян.

      Зокрема, щохвилини країну залишають дві людини в пошуках кращого життя.

      Про це повідомляється на сайті проекту Ukrainianpeopleleaks. Статистика отримана від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

      Так, до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб. Це підтверджують і дані ООН. Якщо такий варіант реалізується, то країна ризикує остаточно перетворитися на державу старих і дітей. Один із основних факторів виїзду трудова міграція.

      Нагадаємо, що на думку політтехнолога Сергія Гайдая, саме трудова міграція одна з найважливіших проблем України, яка потребує вирішення. Він підкреслив, що це явище є лакмусом, який показує досягнення і провали влади.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Заробітчани
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