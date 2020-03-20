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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Два села на Буковине закрыли: выпускают только по неотложным делам

      - Читати новину українською
      В двух селах на Буковине особый режим / shutterstock

      На Буковине пока подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом Covid-19 – 15, из которых один пациент уже выздоровел. Однако местная администрация пытается не допустить дальнейшего распространения вируса и вводит особые ограничения.

      Касаться строгое ограничение сел Топоровцы Новоселицкого района и Коленковцы Хотинского. О введении такого чрезвычайного мероприятия сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

      Почему это необходимо 10 из 26 случаев коронавируса в Украине зафиксировали в одном селе

      Какие правила будут действовать в этих селах

      • Можно завозить только продукты питания и медикаменты.
      • Жители могут выехать за пределы сел только по неотложным делам: за медицинской помощью или на работу в стратегические для функционирования государства учреждения
      • Во всех остальных случаях жители Топоровцев и Коленковцев должны оставаться дома на обсервации.

      Кроме того, закрыто транзитное движение по дороге от села Магала до Недобоевцев.

      Перекрытым будет путь от Магалы до Недобоевцев (обозначено серой линией – 24 канал)

      Так как вокруг Черновцов нет полноценной объездной дороги по распоряжению городского главы Алексея Каспрука также перекрыли улицы Сечевых Стрельцов и В. Александры. Именно по этим жилым улицам обычно ездят те, кто прибывают в город из направлений Киев аи Хмельницкого, отметил в прямой трансляции Каспрук.

      Важную для въезда в Черновцы улицу Сечевых Стрельцов перекрывают: смотрите карту

      Также местные власти ввели анкетирование для тех, кто прибыл из-за границы. Тех, кто недавно въехал в Черновицкую область из стран, где бушует коронавирус (а это прежде всего Италия – 24 канал), просят заполнить простую анкету. По ссылке ЗДЕСЬ вы можете с ней ознакомиться.

      Важно! Более 1 500 человек из Черновицкой области недавно вернулись на родину из стран, где бушует Covid-19. Однако, их не отправляют на принудительную изоляцию, а лишь просят оставаться дома и переждать карантинный период в изоляции.

      В России зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье Новости Черновцов
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