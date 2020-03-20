Два села на Буковині закрили: випускають тільки у невідкладних справах

На Буковині наразі підтвержено найбільшу кількість інфікованих на коронавірус Covid-19 – 15 осіб, з яких один пацієнт вже одужав. Однак місцева влада намагається не допустити подальшого поширення вірусу і запроваджує особливі обмеження.

Стосуватиметься суворе обмеження сіл Топорівці Новоселицького району та Колінківці Хотинського. Про введення такого надзвичайного заходу повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Чому це необхідно 10 з 26 випадків коронавірусу в Україні зафіксували в одному селі

Які правила діятимуть у цих селах

Можна завозити тільки продукти харчування та медикаменти.

Жителі можуть виїхати за межі сіл лише у невідкладних справах: за медичною допомогою або на роботу в стратегічні для функціонування держави установи.

У всіх інших випадках мешканці Топорівців і Колінківців мають залишатися вдома на обсервації.

Крім того, закрито транзитний рух дорогою від сіл Магала до Недобоївців.

Перекритим буде шлях від Магали до Недобоївців (позначений сірою лінією – 24 канал)

Через те, що навколо Чернівців немає повноцінної об'їзної дороги за розпорядженням міського голови Олексія Каспрука також перекрили вулиці Січових Стрільців та В. Александрі. Саме цими житловими вулицями зазвичай їздять ті, хто прибувають до міста з напрямку Києва і Хмельницького, зазначив у прямій трансляції на своєму фейсбуці Каспрук.

Важливу для в'їзду у Чернівці вулицю Січових Стрільців перекривають: дивіться карту

Також місцева влада запровадила анкетування для тих, хто прибув з-за кордону. Тих, хто нещодавно в'їхав у Чернівецьку область із країн, де вирує коронавірус (а це передовсім Італія – 24 канал), просять заповнити просту анкету. За посиланням ТУТ ви можете з нею ознайомитися.

Важливо! Понад 1 тисяча 500 осіб з Чернівецької області нещодавно повернулися на батьківщину із країн, де поширений Covid-19. Однак, їх не відправляють на примусову ізоляцію, а лише просять залишатися вдома і перебути карантинний період в ізоляції.