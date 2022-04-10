Как сообщил журналист Роман Цымбалюк, генерал-полковник оккупантов Лапин, командующий войсками Центрального округа, имеет перечень частей, понесших наибольшие потери в войне с Украиной и нуждающихся в немедленном пополнении контрактниками.

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Какие части нуждаются в пополнении

Наибольшие потери в войне с Украиной понесли 2 (части расположенные в Самарской и Оренбургской областях) и 41 (Алтайский край, Тива, Оренбургская область) общевойсковые армии.

Также пополнение из-за потери требует 90 танковая дивизия (Екатеринбург и Челябинская области). С перечнем всех частей, которые "пострадали" в Украине и нуждаются в новых кадрах, можно ознакомиться по ссылке.

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