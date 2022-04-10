Об этом в эфире 24 канала заявил директор Институт мировой политики Евгений Магда.

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"Я предполагаю, что Борис Джонсон срочно приехал в Украину, потому что у него была информация о том, что канцлер Австрии привез какие-то предложения от Путина для Зеленского", – отметил Магда.

Он добавил, что уже в ближайшие дни федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит Москву, что подтверждает предположение Магды.

Зато Борис Джонсон посетил Украину, чтобы выслушать предложения от России и высказать свою позицию по ним, пояснил директор Институт мировой политики.

Очевидно, что британский премьер Джонсон решил сказать в этом свое личное слово, иначе бы не было такого срочного визита,

– подчеркнул Магда.

По его словам, существует также согласованная позиция Соединенных Штатов Америки и Великобритании. США делегировали Великобритании большую часть ответственности за европейскую безопасность.