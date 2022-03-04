Соответствующее обращение президента транслировали в Праге, Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси, Братиславе, Лионе, Париже. Это происходило в рамках марафона в поддержку Украины.

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Весь мир почтил погибших украинцев минутами молчания

В обращении Владимир Зеленский сказал, что у него есть три минуты для обращения к миру.

Первую минуту я хочу отдать молчанию и почтить память всех погибших наших военных, спецслужащих, разведчиков, пожарных, – тех, кто отдал свою жизнь. Кто сейчас среди нас, но мы уже не видимся,

– сказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Люди почтили память погибших минутой молчания. Затем Президент Украины заявил, что вторую минуту выступления хочет отдать также молчанию.

Молчанию в честь наших гражданских – взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой,

– сказал президент.

Также Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать наше государство, которое страдает от агрессии России.



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