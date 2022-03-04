Обращение президента в рамках марафона в поддержку Украины транслировали в Праге, Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси, Братиславе, Лионе, Париже. Мы собрали для вас главные тезисы по обращению Владимира Зеленского.

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Зеленский призвал поддерживать Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать наше государство, страдающее агрессией России.

Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину,

– заявил Зеленский.

Также президент призвал тех, кто слушал его обращение на улицах европейских городов, почтить минутой молчания погибших за 9 дней войны с Россией.

Европейцы слушали обращение Зеленского в Праге

Победа Украины – победа света

Глава государства подчеркнул, что победа Украины в войне над Россией это не только победа над вражеской армией. Это победа света над тьмой.

Это победа добра над злом. Это победа свободы над тем, что сейчас происходит на территории Украины. Не молчите. Поддерживайте Украину, потому что если она не выстоит – упадет вся Европа,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского слушали на улицах Тбилиси

Сегодня все украинцы в защите государства

Владимир Зеленский рассказал европейцам, что сегодня все украинцы в защите нашего государства. Каждый делает свой вклад в победу, ведь у нас есть мотивация.

Сегодня все мы защищаем наше государство, каждый на своем очень важном месте: военные с автоматами на передовой, врачи со скальпелями в госпиталях и дети, дети, которые защищают нас своими улыбками и слезами. Это и есть наша мотивация,

– заявил Зеленский.

Европа должна быть такой стойкой, как украинцы

Глава государства пожелал Европе такой же крепости, которую сейчас украинцы проявляют в борьбе за свою свободу.

Я уверен в нашем народе, уверен в вас, так что если мы победим, это будет большая победа демократии, свободы. Тогда минуты молчания превратятся в годы усмотрения. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Украинские флаги на улицах Тбилиси / Фото из соцсетей