Звернення президента у межах марафону на підтримку України транслювали у Празі, Вільнюсі, Франкфурті, Тбілісі, Братиславі, Ліоні, Парижі. Ми зібрали для вас головні тези зі звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський закликав підтримувати Україну

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст та підтримувати нашу державу, яка страждає від агресії Росії.

Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну,

– заявив Зеленський.

Також президент закликав тих, хто слухав його звернення на вулицях європейських міст, вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинув за 9 днів війни з Росією.



Європейці слухали звернення Зеленського у Празі

Перемога України – перемога світла

Глава держави підкреслив, що перемога України у війні над Росією, це не лише перемога над ворожою армією. Це перемога світла над темрявою.

Це перемога добра над злом. Це перемога свободи над тим, що зараз відбувається на території України. Не мовчіть. Підтримуйте Україну, бо якщо вона не вистоїть – впаде вся Європа,

– наголосив Зеленський.



Звернення Зеленського слухали на вулицях Тбілісі

Сьогодні всі українці на захисті держави

Володимир Зеленський розповів європейцям, що сьогодні усі українці на захисті нашої держави. Коже робить свій внесок у перемогу, адже у нас є мотивація.

Сьогодні всі ми захищаємо нашу державу, кожен на своєму дуже важливому місці: військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелями в шпиталях, і діти, діти, які захищають нас своїми посмішками і сльозами. Це і є наша мотивація,

– заявив Зеленський.

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