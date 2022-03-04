Президент України Володимир Зеленський продовжує активну роботу для залучення союзників у боротьбі з російськими окупантами. Робота президента скерована не лише на військовий напрямок.

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Розмова з МВФ

Сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з виконавчим директором Крісталіною Георгієвою. Він подякував їй за те, що фонд вже активно допомагає Україні та обговорили подальшу співпрацю.

Також він вже дивиться у майбутнє, коли після перемоги над російськими окупантами нам потрібно буде відбудовувати країну від руйнувань, яких завдав ворог.

МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення після завершення російської агресії,

– написав президент Зеленський у своєму твіттері.

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