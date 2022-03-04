Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную работу для привлечения союзников в борьбе с российскими оккупантами. Работа президента направлена не только на военное направление.
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Разговор с МВФ
Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с исполнительным директором Кристалиной Георгиевой. Он поблагодарил ее за то, что фонд уже активно помогает Украине и обсудили дальнейшее сотрудничество.
Также он уже смотрит в будущее, когда после победы над российскими оккупантами нам нужно будет отстраивать страну от разрушений, которые нанес враг.
МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления после завершения российской агрессии,
– написал президент Зеленский в своем твитере.
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